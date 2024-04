Ufo a Pozzuoli: il video dell’avvistamento in piena notte

POZZUOLI – Emergono nuovi particolari sulla segnalazione relativa all’avvistamento di un ufo a Pozzuoli, dove il 27 febbraio scorso, in piena notte, alle ore 03,20 circa, due testimoni, alzando casualmente lo sguardo verso il cielo, hanno visto tre strane luci biancastre che volavano silenziose a quota piuttosto alta nel buio. Si trattava di un vero e proprio ufo triangolare, spesso avvistato nella casistica ufologica ma, gli ufologi mediterranei, che stanno tuttora indagando sul caso, non escludono che potesse trattarsi di tre oggetti volanti in formazione. Colti alla sprovvista, i testimoni che hanno segnalato il caso e fornito i video al Centro Ufologico Mediterraneo, per alcuni secondi, increduli, hanno osservato il velivolo, dopodiché sono riusciti a filmarlo brevemente, prima che l’ufo si dileguasse. Il tempo era buono e l’avvistamento è durato pochi secondi. Le due persone non hanno sentito suoni o rumori e, hanno dichiarato ai ricercatori ufologi, l’oggetto sembrava galleggiare nell’aria e, nello stesso tempo, era abbastanza veloce. L’oggetto è sparito dalla visuale rapidamente, dando in alcune fasi, l’impressione che, letteralmente galleggiasse nell’aria.

I PRECEDENTI – Si tratta di un oggetto simile a quello filmato sull’autostrada A30 altezza Pomigliano d’Arco e pubblicato dal CUFOM poche decine di giorni addietro. Del caso si parlerà nei prossimi convegni di Rho di domenica 27 aprile con Pierfortunato Zanfretta e di Falconara Marittima di sabato 20 aprile con Filiberto Caponi, entrambi con storie sconcertanti di ufo e alieni. Come si tratterà dell’avvistamento di Genova Voltri, dove alle ore 00,35 del 23 marzo, due pescatori hanno filmato diversi ufo che si muovono con moto non uniforme, essi erano di colore biancastro, poco più grandi delle stelle e che non emettevano alcun rumore. I “velivoli”, alcune volte si avvicinavano reciprocamente ed altre, invece, effettuavano repentini cambi di direzione, aumentando e diminuendo la velocità. Le condizioni meteo erano caratterizzate da cielo poco nuvoloso con leggera foschia ed, infatti, uno dei testimoni ha detto che ha dovuto regolare il cellulare per aumentare il contrasto in modo da far risaltare gli oggetti. La Campania, così come la Liguria, si conferma una regione al top degli avvistamenti, vista l’abnorme quantità di avvistamenti decisamente al di sopra delle medie statistiche.

IL VIDEO DELL’AVVISTAMENTO