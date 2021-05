QUARTO – Una mozione finalizzata ad ottenere l’inversione del senso unico a via Casalanno. La richiesta è stata protocollata dal gruppo “Un’altra città – Quarto” in vista del prossimo Consiglio Comunale. «Sono anni ormai che via Seitolla è chiusa per incapacità e mancata competenza nel dirigere questi lavori e i bandi di gara. La scopo di questa mozione è snellire, fino alla riapertura di via Seitolla, il traffico che congestione il bivio», tuona il gruppo di minoranza che si dichiara sempre pronto a vigilare e a pressare l’amministrazione comunale per migliorare la viabilità del territorio.