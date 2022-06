QUARTO – A partire da oggi è attivo il nuovo Sportello Telematico Polifunzionale (SUE). Il sistema è molto semplice da utilizzare e prevede una procedura guidata che passo dopo passo consente di inserire l’intera documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla pratica edilizia che si intende presentare direttamente sul portale internet. Una volta verificata la documentazione, la pratica, già validata dal portale, sarà pronta per l’invio. Avvenuta la trasmissione sarà possibile ottenere, quasi istantaneamente, il numero di protocollo associato alla pratica e controllare anche l’iter della stessa. Attualmente attraverso lo sportello Polifunzionale del Comune di Quarto la possibilità di presentazione online è prevista per queste tipologie di pratiche edilizie: CIL – Comunicazione Inizio Lavori; CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata; COL – Comunicazione Opere Libere; DUL – Dichiarazione Ultimazione Lavori; PDC – Domanda Permesso di Costruire; PDCS – Domanda Permesso di Costruire in Sanatoria; SCAGI – Segnalazione Certificata di Agibilità e SCIA – Segnalazione Certificata Inizio Attività.