QUARTO – In occasione del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo, il Comune di Quarto organizza la III edizione di “Quando l’uomo dimentica l’uomo-dalla Shoah alle Foibe”. Tutti gli alunni delle scuole di Quarto sono invitati a partecipare inviando elaborati, nati dallo studio, approfondimento e riflessione sui tragici eventi che hanno segnato la storia europea del Novecento, nelle forme di video, disegno, poesia, saggio, racconto breve, etc. (in formato digitale). I materiali, corredati di una liberatoria per la pubblicazione, dovranno pervenire entro il prossimo 8 febbraio all’indirizzo email [email protected] L’amministrazione comunale provvederà alla pubblicazione sui siti ufficiali del Comune in una pagina dedicata.