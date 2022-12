QUARTO/ Oltre mezzo chilo di hashish negli slip, 20enne arrestato

QUARTO – Oltre mezzo chilo di hashish negli slip. Sei i panetti trovati addosso a un 20enne di Quarto, monitorato per diverse ore, e poi arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. A stringere le manette ai polsi del giovane incensurato i carabinieri della Sezione Operativa di Pozzuoli. Nella cantina della sua abitazione, in via Trefole, sono stati trovati sia 2500 euro ritenuti provento illecito che materiale per il confezionamento delle dosi. Quando è scattata la perquisizione in casa il 20enne non era solo. Con lui c’era un 21enne che, poco prima di essere accerchiato dai militari dell’Arma, ha lanciato via una busta al cui interno erano ammucchiati 3950 euro. Anche questa somma è stata recuperata e sequestrata. Il 21enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato. Il 20enne, invece, è stato trasferito in cella a Poggioreale dove attende di essere giudicato.