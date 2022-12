Dissesto idrogeologico a Quarto, via ai lavori al canale di via Consolare Campana

QUARTO – Sono partiti questa mattina i primi interventi relativi al canale di via Consolare Campana, incrocio Corso Italia, per far fronte alle criticità nello scolo delle acque e scongiurare problemi relativi al dissesto idrogeologico. L’intervento è stato avviato a seguito della nota inviata dal Comune di Quarto alla Regione Campania: richiesti ulteriori interventi sulle vasche di laminazione e assorbimento e sui canali che necessitano di essere continuamente monitorati e manutenuti. «Restiamo in contatto con la Regione affinché si proceda anche con gli altri interventi necessari che sono già alla loro attenzione», fa sapere il sindaco Antonio Sabino.