QUARTO/ L’opposizione perde pezzi: Orlando passa con Sabino

QUARTO – Il consigliere comunale Margherita Orlando (nella foto ndr) lascia il gruppo consiliare Movimento Flegreo e conferma il suo appoggio programmatico al sindaco Antonio Sabino. «Dopo una attenta analisi delle linee programmatiche illustrate dal sindaco Antonio Sabino in Consiglio Comunale ho deciso di lasciare il gruppo Movimento Flegreo, che ha scelto in autonomia di andare all’opposizione, ribadendo il mio appoggio ala linea espressa dal sindaco – dichiara il consigliere comunale Margherita Orlando – Ritengo, infatti, che vi siano tutte le condizioni per ribadire stima e apprezzamento personale e politico nei riguardi del sindaco Antonio Sabino, appoggiando in pieno le linee programmatiche che puntano allo sviluppo dell’intera città».