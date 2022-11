MONTE DI PROCIDA/ Torna l’iniziativa “Svuota cantine e garage”: sabato la raccolta di ingombranti

MONTE DI PROCIDA – Nella giornata di sabato, presso le palazzine 98 alloggi di Cappella, si terrà l’iniziativa “Svuota Cantine e Garage”, in collaborazione con Tekra, grazie alla quale i cittadini potranno smaltire i propri rifiuti ingombranti in questo momento di difficoltà a seguito della chiusura del centro di via Torrione. «Prego i cittadini di attenersi al limite massimo 5 pezzi, al fine di lasciare spazio a tutti. Seguiranno, naturalmente, già a partire dal week end successivo, altre giornate come questa per agevolare i cittadini anche in altre zone del paese», fa sapere il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese.