QUARTO – Si terrà domani, presso la Casa del Giovane di Pianura, il primo firmacopie ufficiale di “Ancora non hai figli?”, seconda fatica letteraria di Livia Carandente, giornalista di Quarto. Il romanzo, edito da Tau, sarà sugli scaffali di tutte le librerie italiane dal prossimo 26 aprile. L’autrice aveva già annunciato la preparazione dell’opera in quanto prosecuzione del suo primo libro “Quanti figli hai?”, che ha sortito un grosso successo su tutto il territorio nazionale. Con esso, avevamo salutato la protagonista di “Quanti figli hai? Quando l’attesa di un bebè dura più di nove mesi” mentre provava a gestire la nausea e l’emozione per il fatidico ritardo. Cosa sarà successo, poi? La curiosità dei lettori è tangibile, come si può leggere dalle richieste espresse sulle pagine social, dedicate al libro.

IL RITORNO IN LIBRERIA – Livia Carandente, dunque, torna in libreria con la sua solita ironia, tutta femminile – quindi intelligente, acuta e modé – riportandoci nelle vicende personali di una donna, amica, sorella, figlia. Ci introduce nei suoi intimi pensieri che continuano ad orbitare attorno ai numerosi impegni, ai desideri e ai suoi monologhi di protesta: contro l’invadenza di certe domande impiccione, contro determinati schemi che la società ti appiccica addosso, contro l’indelicatezza di chi, pur di curiosare, non esita a camminare sulle tue ferite. Ma ci narra anche di un amore solido, di una fecondità di coppia che va oltre le circostanze e gli script imposti, di un legame che si intreccia, quotidianamente, tra risate e lacrime. Da leggere fino alla fine per giungere a un esito inaspettato.