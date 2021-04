QUARTO – Casi di positività tra gli alunni e numerosi docenti in quarantena. Nelle giornate di oggi e domani è stata sospesa, d’intesa con l’amministrazione comunale, l’attività didattica in tutte le classi del plesso “Gadda” di Quarto. A renderlo noto il dirigente scolastico Antonio Maiorano, che comunica alle famiglie che le classi svolgeranno attività didattica in DaD in tali giorni. I collaboratori scolastici svolgeranno, invece, servizio in altri plessi. Nel frattempo sarà effettuato un accurato intervento di sanificazione in tutto il plesso a cura di una ditta specializzata.

I CASI DI CORONAVIRUS – Nella giornata di ieri sono stati registrati altri 16 casi di coronavirus nella città di Quarto. «La zona arancione non deve assolutamente farci rilassare, anzi, dobbiamo continuare ad essere prudenti e responsabili per evitare nuove impennate di contagi. La campagna vaccinale procede: di pari passo con le altre categorie, abbiamo cominciato a vaccinare anche gli over 60. Andiamo avanti così: con fiducia e responsabilità verso la fine di questo tunnel», il monito del sindaco Antonio Sabino.