QUARTO/ Ladro di appartamento cade dalle scale durante il furto e finisce all’ospedale

QUARTO – Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Tenenza di Quarto hanno arrestato un 50enne cittadino georgiano irregolare sul territorio nazionale. Durante la notte precedente, insieme ai militaria della stazione Monte di Procida sono iintervenuti in via Cimarosa, dove alcuni residenti avevano sorpreso l’uomo mentre tentava di introdursi in un appartamento. L’uomo, nel tentativo di fuggire, sarebbe caduto dalle scale per poi essere trasferito in ospedale. I carabinieri con il passare delle ore hanno ricostruito la vicenda e arrestato l’uomo, dimesso con una prognosi di 10 giorni, per poi trasferirlo in carcere. Deve rispondere di tentato furto aggravato e immigrazione clandestina