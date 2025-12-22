BACOLI/ Spari durante furto in casa: due feriti

POZZUOLI – È di due feriti il bilancio del furto – di cui abbiamo scritto ieri – avvenuto all’interno di una villa al civico 54 di via D’Annunzio, a Bacoli. Sul posto in serata sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bacoli insieme ai militari del NORM della compagnia di Pozzuoli. Poco prima un 54enne e un 52enne avevano sentito dei rumori di flex provenire dall’abitazione di proprietà del figlio del 54enne che in quel momento era assente. Una volta avvicinatisi, i due avrebbero sorpreso almeno 4 individui che si stavano allontanando dopo essere entrati in casa. Ne è nata una colluttazione.

FERITI – A quel punto i malviventi avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco verso i malcapitati. Uno dei malviventi avrebbe lanciato la pistola colpendo al volto il 54enne per poi fuggire.

Dai primi accertamenti pare che i ladri abbiano preso del denaro custodito all’interno di una cassaforte. Pare siano fuggiti a bordo di un’auto scura di grossa cilindrata. Sul posto, per le indagini scientifiche, anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli che hanno rinvenuto e sequestrato 1 pistola e 7 bossoli calibro 7,65. L’arma sarà sottoposta ad urgenti accertamenti balistici per verificare la presenza di impronte e il suo eventuale utilizzo in altri fatti di sangue o delitti. Indagini in corso per ricostruire l’intera dinamica della vicenda. Il 54enne e il 52enne sono stati trasferiti nell’ospedale di Pozzuoli dove sono tuttora ricoverati ma non in pericolo di vita.