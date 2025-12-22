Natale sicuro: nuovo blitz di Polizia e Capitaneria sul porto di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Non si ferma l’attività di controllo e prevenzione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Capitaneria di porto sul porto di Pozzuoli. Nel mirino sono finiti nuovamente i venditori abusivi di pesce e frutti di mare che mettono a rischio la salute dei consumatori con pescato non tracciato, mal conservato e di dubbia provenienza. Questa mattina un nuovo blitz ha portato a un nuovo sequestro nell’area della banchina, nei pressi degli imbarchi per i traghetti. I poliziotti del commissariato di Pozzuoli insieme ai militari hanno riscontrato diverse irregolarità. In particolare sono stati sequestrati prodotti ittici, nasse e reti.