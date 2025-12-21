BACOLI/ Tentato furto in villa con spari: ladri messi in fuga del proprietario

BACOLI – Momenti di paura, nella tarda serata di domenica, a Bacoli, in via Cerillo, dove intorno alle 19:30 i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti per un tentativo di furto in abitazione. Secondo una prima ricostruzione ancora in corso di verifica, alcuni ignoti avrebbero cercato di introdursi in un villino di noti imprenditori locali, ma il colpo sarebbe saltato grazie alla reazione del proprietario, che li avrebbe messi in fuga. Si sarebbero uditi anche alcuni colpi di pistola. Al momento non è chiaro se gli spari siano partiti dai ladri o dallo stesso proprietario. Non è da escludere che i malviventi abbiano sparato colpi d’arma da fuoco in aria per coprirsi la ritirata, prima di dileguarsi a bordo di un’auto di grossa cilindrata, forse un’Audi A6.