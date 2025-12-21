«Abbiamo paura: illuminate le nostre strade» Appello dei residenti di Lago Patria

L’ALLARME – Lago Patria, parco del Lago 2, via Signorelli a Patria è nel mirino di continui furti. Agevolati dal buio, i ladri rubano anche con i condomini in casa. Spaccano le vetrate, si arrampicano per i balconi e frugano mettendo a soqquadro le case. Non si tratta più solo di furti, ma di una reale minaccia alla sicurezza delle persone. Tre sere fa, infatti, percorrendo il viale con la macchina, dei ragazzi sono stati inseguiti da un veicolo che li ha minacciati di scendere. L’appello degli abitanti è quello di provare almeno a far funzionare i lampioni, che da tempo, derubati dei cavi elettrici, non hanno mai illuminato la strada. Ieri, alle 7, un’altra casa é stata violata perché le rapine sono continue, giorno dopo giorno. Gli abitanti hanno paura per la loro incolumità.

LA SICUREZZA – Il ministero ha stanziato 350 mila euro per portali per il controllo auto e telecamere di cui però non si sa più niente. Tale progetto dovrebbe estendersi per Licola, Varcaturo, la zona confinante con il Comune di Melito, la stazione Metro Campania Nord Est fino alla stazione FS Giugliano-Qualiano, considerate le zone più a rischio, le quali, rimangono tali a causa della mancata attuazione degli interventi promessi e dell’assenza di un reale controllo del territorio.

L’APPELLO – Gli abitanti chiedono di non essere lasciati soli e attendono risposte rapide da parte del Comune e degli enti competenti, affinché il diritto alla sicurezza e a una vita dignitosa non resti solo una promessa sulla carta.