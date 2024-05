QUARTO/ La chiesa Gesù Divin Maestro lancia sorteggio tra i bambini per il volo dell’angelo

QUARTO – Nel festeggiare i 20 anni dall’apertura della chiesa Gesù Divin Maestro, al termine della processione di domenica 7 luglio, un angelo scenderà dal campanile della chiesa per omaggiare il Cristo Pantocratore. «Questo angelo potresti essere tu! Se hai dai 7 ai 10 anni iscriviti in segreteria dal prossimo lunedì 3 giugno dalle 16 alle 19. Martedì 2 luglio ci sarà il sorteggio del/della bambino/a fortunato/a», questo l’avviso pubblicato sui social dalla parrocchia di via Marmolito.