A Pozzuoli torna l’appuntamento con la gara podistica “Corriamo nel Mito”

POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli si prepara ad accogliere una delle gare podistiche più attese nel calendario di atletica regionale. Domenica 2 giugno, alle ore 8:30 è in programma ‘Corriamo nel Mito’. Ad organizzare la manifestazione, aperta agli iscritti Fidal e agli Enti di Promozione Sportiva, il Csi Pozzuoli di concerto con il Comitato Provinciale Csi Napoli. La gara si snoderà lungo il suggestivo percorso che avvolge i laghi Lucrino ed Averno, su due giri, per una distanza complessiva di 11,200 chilometri. L’evento, alla sua 20° edizione, rappresenta un’opportunità unica per tutti gli appassionati di running di mettersi alla prova in uno scenario mozzafiato. I due laghi dei Campi Flegrei offrono un contesto naturale straordinario, con percorsi che si snodano tra paesaggi incantevoli e una natura rigogliosa. L’itinerario, interamente immerso nel verde, permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza ricca di interesse storico-culturale, circondati dalla bellezza e dalla tranquillità di storici siti. «Ci teniamo particolarmente all’evento di quest’anno – afferma il presidente del Csi Pozzuoli, Girolamo Catalano, – non solo perché costituisce il ventesimo appuntamento ma soprattutto per dare segnali di vita del nostro territorio. Siamo legati a questa terra, nonostante tutto, e svolgere una attività compatibilmente con i fenomeni della natura, dà speranza».

REQUISITI PER PARTECIPARE – Per partecipare alla gara, è necessario possedere l'attestato medico-sportivo in corso di validità, che certifichi l'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Prevista all'iscrizione una quota assicurativa di 5€, per coperture contro terzi. Per le iscrizioni si può contattare il numero 324 8250399, inviare una mail a: [email protected] o iscriversi direttamente sulla piattaforma [email protected] di Anviloteam che curerà tutta la parte relativa al rilevamento cronometrico. Saranno premiati con coppe medaglie e prodotti tipici dell'area flegrea i primi cinque della classifica assoluta, le prime tre della classifica femminile e i primi classificati delle categorie: M45 M/F, M50 M/F, M55 M/F, M60 MF e i Veterani M/F della manifestazione. L'evento sarà soprattutto una celebrazione della passione per lo sport e della partecipazione collettiva. Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia commemorativa e potranno godere di momenti di convivialità e intrattenimento offerti dall'organizzazione.