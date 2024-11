QUARTO/ La camorra alza il tiro: cinque colpi di pistola contro la vetrina di un negozio di abbigliamento

QUARTO – Cinque colpi di pistola esplosi nel cuore della notte contro la vetrina di un negozio di abbigliamento femminile. E’ accaduto in Corso Italia a Quarto, dove nel mirino dei sicari è finito il “Woman Affair by Glamour”. Il raid è stato ripreso da alcune telecamere installate in zona che hanno ripreso due uomini in sella a uno scooter avvicinarsi all’attività commerciale e sparare. La scoperta è stata fatta dai carabinieri poco dopo durante un servizio di pattugliamento.

RACKET – Modalità che riconducono alla più classica azione di natura intimidatoria a scopo estorsivo, in una città dove sono numeri i casi di pizzo ai danni dei commercianti. La mano potrebbe essere ancora una volta quella del clan de “Gli amici del Bivio” che fa capo al boss Salvatore Cerrone detto “o biondo”, che da tempo ha allargato il raggio delle sue azioni anche a Pozzuoli, in particolare nel quartiere di Monterusciello. I titolari del negozio sono originari di Napoli e svolgono attività prevalentemente di shopping online. Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Pozzuoli.