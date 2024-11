Pozzuoli in festa per San Procolo: calendario ricco di eventi, tornano gli hobbisti in piazza

POZZUOLI – San Procolo di festa a Pozzuoli. Per la giornata di sabato il centro storico ospiterà eventi per l’intera giornata con fiere, musica, spettacoli, animazione e la presenza di quaranta hobbisti puteolani. A fare da cornice ci saranno anche i commercianti delle vie dello shopping che lasceranno le serrande aperte fino a notte. «Sarà un San Procolo di festa per una Pozzuoli che si rilancia – spiega l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro – abbiamo messo in campo un’altra giornata ricca di eventi che vedrà, ancora una volta, protagonisti i nostri hobbisti. Pozzuoli è viva e noi stiamo lavorando tutti i giorni per renderla sempre più bella e attraente».

IL PROGRAMMA – Si parte sabato alle 9 con il mercatino enogastronomico degli Agricoltori Italia CIA nella villetta comunale mentre in piazza della Repubblica andrà in scena l’esposizione del Libro e del Fumetto. Dalle 18 alle 20, invece, sarà la volta del “Gruppo Alas live” in Cassa Armonica: voce Yukie Moriyama, alla chitarra classica Giordano Esposito e al mandolino Vincenzo Racioppi. Sempre nel pomeriggio di sabato 16 novembre la piazza ospiterà giochi per i bambini con “Il Baule dei Ricordi” insieme ad artisti travestiti da supereroi, mentre gli stand di HobbArt daranno vita alla fiera dell’artigianato locale. «Continuiamo a regalare gioia, sorrisi e tanto divertimento. Pozzuoli Inn è stata una scommessa di questa amministrazione, che per la prima volta ha pensato ad un programma di eventi per ottobre e novembre. E possiamo dire che per il momento stiamo vincendo. Sta vincendo la città, che si mostra in tutto il suo splendore anche ai turisti che ogni fine settimana affollano la piazza e le strade del centro storico. Siamo sulla strada giusta» fa sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.