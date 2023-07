QUARTO/ Inaugurata la nuova villa comunale: il taglio del nastro con i piccoli saharawi ospiti

QUARTO – Taglio del nastro per la nuova villa comunale di Quarto. Lo spazio di aggregazione e di gioco torna fruibile per le famiglie del territorio. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di tantissimi bambini e dei piccoli saharawi ospiti in città. «Inclusione e divertimento sono le chiavi per far crescere con valori le generazioni di domani. Dopo i lavori di riqualificazione consegniamo alla città uno spazio più vivibile, più bello e a misura di bambino e famiglia», commenta il sindaco Antonio Sabino.