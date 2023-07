MONTE DI PROCIDA/ Vincenzo Scotto di Santolo è il nuovo assessore alla Portualità e alla Tutela delle aree costiere

MONTE DI PROCIDA – Vincenzo Scotto di Santolo è stato nominato assessore nella giunta Pugliese. Il sindaco gli ha attribuito le deleghe in materia di Acquamorta, Portualità e Tutela delle aree costiere. Il suo ritorno nella squadra di governo arriva dopo le dimissioni per motivi lavorativi del consigliere comunale Nicola Del Vaglio che continuerà a svolgere il suo lavoro nel parlamentino cittadino, ma rinunciando alle deleghe assegnate: Commercio e Attività Produttive.

IL COMMENTO DEL SINDACO – «Ho accettato le dimissioni per motivi lavorativi del consigliere Nicola Del Vaglio, che abbraccio affettuosamente e ringrazio per la preziosa cooperazione offerta in questi mesi. Contestualmente do il benvenuto in giunta, o meglio il bentornato, a Vincenzo Scotto di Santolo, da tutti conosciuto come ‘Pignone’. Riconoscimento meritato per la dedizione e la costante attività di presidio della nostra splendida marina di Monte di Procida», afferma il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese.