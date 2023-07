POZZUOLI/ Pizze, pane e panini: è subito successo per il nuovo take-away “Mediterraneo al Porto” – LE FOTO

POZZUOLI – Folla di eccezione per l’apertura di “Mediterraneo al Porto”, il nuovo take-away che si trova al porto di Pozzuoli, in via Marino Boffa, nei locali che per decenni hanno ospitato “Pizza è”. Un nuovo format che offre ai clienti panini, pizze e tutte le tipologie di pane realizzati al momento. Gli ideatori sono due fratelli Luigi e Salvatore Sannino, già titolari di un’analoga attività a Monterusciello. Per il taglio del nastro, ieri, una folla di nuovi clienti, amici e conoscenti ha affollato il nuovo locale sul quale campeggia la frase vittoriosa “Veni, vidi, vici”.

LA DEDICA – «Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. E loro lo hanno fatto da piccolissimi. Due fratelli, l’uno la spalla dell’altro, tanto diversi ma così tanto complici . Una vita fatta di sacrifici per arrivare a tutto ciò. Con la loro determinazione e la loro umanità sono arrivati dove volevano. Questa non è la loro prima attività, sono già del mestiere ma hanno voluto cambiare zona ed ecco che l’ex pizza è storico a Pozzuoli diventa per tutti noi puteolani il “take away Mediterraneo al porto”» è la dedica fatta ai fratelli Luigi e Salvatore.

*articolo pubblicitario