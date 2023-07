POZZUOLI/ Rifiuti selvaggi: prosegue la battaglia contro gli incivili – LE FOTO

POZZUOLI – Prosegue senza sosta l’attività di repressione degli abbandoni e degli errati conferimenti dei rifiuti non conformi. In campo ci sono gli operatori della De Vizia Transfer, l’azienda titolare del servizio per la raccolta in città, insieme agli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Contestualmente, sono messe in campo attività di sanzionamento, indagine conoscitiva, repressione, educazione ambientale, e di informativa sul territorio che in questi giorni vede in corso una nuova distribuzione dei calendari con i giorni di raccolta.

LE NOVITA’ – Inoltre sono stati attivati dalla De Vizia anche i servizi di scopa e abbandoni con relativo servizio di riassetto della frazione indifferenziata. Il servizio scopa – previsto in appalto- prevede il prelievo di rifiuti a seguito di indagine conoscitiva fatta insieme alla Polizia Municipale; il servizio abbandoni viene attivato laddove non è possibile fare indagine conoscitiva sul territorio comunale e prevede il prelievo di rifiuti selvaggi attraverso vaschette dedicate. Infine il riassetto viene attivato laddove ci sono rifiuti erroneamente conferiti attraverso mezzi dedicati.

NUOVI DISTRIBUTORI – Infine, sono in fase di installazione i nuovi distributori dei sacchetti per la raccolta differenziata.

*spazio promozionale autogestito da De Vizia