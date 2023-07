POZZUOLI/ Aperta a Licola la prima spiaggia senza barriere

POZZUOLI – Taglio del nastro questa mattina a Licola per l’inaugurazione della prima spiaggia senza barriere destinata a bambini, giovani e adulti diversamente abili. La struttura sorge presso il Key Beach in viale Sibilla, che da domani ospiterà le attività di “Turismo BalneAbile”, un’iniziativa del Comune di Pozzuoli realizzata dalla cooperativa sociale “Lilliput” in favore di 40 disabili che avranno accesso al mare attraverso una spiaggia senza barriere e con personale qualificato che li accompagnerà nelle attività di balneazione e di fruizione della spiaggia e del mare. «Stamattina è stato emozionante tagliare quel nastro. Grazie ad un contributo regionale, abbiamo potuto fornire a 40 persone con disabilità una struttura attrezzata e personale qualificato per l’assistenza alla balneazione. Le azioni dell’amministrazione in favore delle fasce fragili della popolazione sono tante, e la fruizione del mare per tutti è una delle nostre priorità. Ringrazio di cuore tutti coloro che lavorano ogni giorno, tra mille difficoltà, nell’esclusivo interesse della comunità puteolana.» ha detto il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.