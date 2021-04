QUARTO – Chiacchiera per strada con un pregiudicato, ma è sottoposto alla detenzione domiciliare. I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per evasione Antonio Rubino, 38enne del posto. I militari dell’Arma – durante un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Napoli – hanno notato l’uomo in strada nonostante il divieto imposto dalla misura cautelare a cui era sottoposto. Stava chiacchierando con un altro pregiudicato. I militari lo hanno bloccato e arrestato. L’uomo è in attesa di giudizio.