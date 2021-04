POZZUOLI – Dalle ore 8 di lunedì 19 aprile alle ore 18:30 di venerdì 23 aprile il Tunnel Monte Nuovo, che collega Arco Felice con Lucrino, resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di lavori finalizzati all’adeguamento e alla messa in sicurezza antincendio della Galleria. Per lo stesso motivo, il tunnel resterà interdetto alla circolazione veicolare anche nelle due settimane successive, esclusi i sabati e le domeniche, e precisamente dal 26 al 30 aprile e dal 3 al 7 maggio 2021.