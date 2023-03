QUARTO/ Giarrusso è il secondo candidato a sindaco: con lui Fratelli d’Italia e 3 civiche

QUARTO – Massimo Carandente Giarrusso è il secondo candidato a sindaco di Quarto. L’ufficialità è arrivata questa sera al termine di un nuovo vertice di centrodestra. Giarrusso sfiderà il sindaco uscente Antonio Sabino alle comunali del 14-15 maggio: con lui ci sono il partito di “Fratelli d’Italia”, rappresentato dal commissario cittadino Antonio Brescia, “Protagonismo Sociale” dell’avvocato Luigi Rossi e la civica “Territori in Azione”. Dalla coalizione, al momento, restano fuori Peppe Martusciello e Rosa Capuozzo che potrebbero convergere in un’unica candidatura o correre ognuno in maniera indipendente.

LA CANDIDATURA – «Per cinque anni i cittadini quartesi hanno subito le conseguenze di un’amministrazione comunale lontana dai veri problemi e richieste del territorio, ma il 14 e il 15 maggio la popolazione è chiamata ad assumere una decisione fondamentale per il futuro della nostra comunità. -fa sapere la coalizione a quattro che sostiene Giarrusso- Quarto necessita di un Sindaco che sia presente, disposto ad ascoltare ed a prendersi le responsabilità necessarie per guidare il Paese. In questo clima di sfiducia verso la politica, Massimo Carandente Giarrusso ufficializza la sua candidatura al ruolo di primo cittadino del Comune di Quarto con l’obiettivo di riaccendere la passione e l’animo dei cittadini.»

LA COALIZIONE – «Dopo ripetute riunioni tra i principali rappresentanti politici del territorio -fa sapere la coalizione- la decisione converge in maniera determinata sulla persona di Massimo Carandente Giarrusso individuato come figura più adeguata a sintetizzare una componente politica eterogenea, pluralistica e compatta. Massimo Carandente Giarrusso scioglie definitivamente le ultime riserve, formando una coalizione ampia. I gruppi civici Avanti Quarto, Protagonismo Sociale, Territori in Azione, insieme alla segreteria politica di Fratelli d’Italia hanno siglato un accordo per la prossima campagna elettorale, chiedendo a Massimo Carandente Giarrusso di esserne leader. Quest’ultimo ha accettato la candidatura e con essa il compito di allargare la coalizione alle altre forze politiche democratiche presenti sul territorio, che condividano la stessa visione, e che abbiano il medesimo progetto politico di risanamento della città.»