POZZUOLI/ «Rifiuti non raccolti da più di 10 giorni. A Licola siamo considerati cittadini di serie B»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Spett.le redazione, vi scrivo chiedendo un vostro interessamento circa la sospensione del ritiro dei rifiuti da parte dell’impresa De Vizia. Abitiamo in un viale di via Strada della Colmata, Licola di Pozzuoli, periferia poco considerata. Il manto stradale del viale in questione, essendo privato, non viene gestito dal comune, bensì da coloro che vi abitano e purtroppo come tutte le cose in comunione, risulta esercizio impossibile mettere tutti d’accordo per la manutenzione. Il manto stradale è sconnesso in molti tratti, ma comunque percorribile con attenzione, purtroppo non per il personale di De Vizia, abituati a correre neanche fossero su una pista sulle strade asfaltate, hanno raccontato la loro versione a chi li dirige e da più di dieci giorni hanno interrotto la raccolta. Ho scritto una mail a De Vizia di cui vi invio una copia, due pec al Sindaco e due all’assessore all’Ambiente Lasorella, una alla Polizia Municipale e una mail alla U.O.C. Igiene ambientale dell’ASL Napoli 2 nord, senza ricevere risposta. Ho telefonato stamane alla Polizia Municipale, mi hanno risposto che avrebbero inviato una pattuglia della sezione ambientale per una verifica. Sinceramente sono scoraggiato, nei comuni non esistono cittadini di serie A e B, le mie tasse pagate sono uguali a quelle che paga un cittadino che abita sul lungomare o alla Solfatara. Oltre alla mail inviata a De Vizia, allego alla presente anche delle foto che rappresentano strada e cumuli di rifiuti. Sono certo di un vostro cortese interessamento, vi seguo e so bene che siete in prima linea nel trattare la cronaca e le problematiche dell’area flegrea. Cordiali saluti». (Massimo Tudisco)