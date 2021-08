QUARTO – Furto ai danni del bar “Bianco Oro caffè” in via Campana, a Quarto. Ignoti nella notte scorsa hanno scassinato la porta d’ingresso riuscendo ad intrufolarsi nel locale da dove hanno portato via soldi e sigarette. Preso il bottino si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei vigilantes e delle forze dell’ordine. I ladri avrebbero agito a bordo di una Bmw di colore nero.

I PRECEDENTI – Due settimane fa nel mirino dei ladri era finito “Falco Petroli”, nei pressi della variante Anas di Quarto. In quell’occasione, però, gli uomini della vigilanza privata “Notturno” erano riusciti a mettere in fuga i malviventi arrivando sul posto subito dopo l’entrata in funzione del sistema d’allarme. Stessa cosa accaduta la scorsa settimana, con l’ennesimo furto sventato ai danni del negozio cinese “Az casa”.