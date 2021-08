1 di 5

POZZUOLI – Un giovane è rimasto ferito in un violento incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Provinciale Pianura dove sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto dai sanitari del 118 è stato condotto presso l’ospedale San Paolo di Napoli. Per motivi ancora in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Nel violento impatto il giovane è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando diverse ferite. Immediato è stato l’intervento di automobilisti e residenti che hanno prestato i primi soccorsi e chiesto l’intervento di un’ambulanza. Illeso invece il conducente dell’auto, andata distrutta nella parte anteriore.