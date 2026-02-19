Quarto festeggia i cento anni di nonna Rosa

QUARTO – Nonna Rosa Ragozini ha compiuto cento anni. Un grande traguardo che ieri sera è stato festeggiato con figli, nipoti, parenti e con il sindaco di Quarto Antonio Sabino, che ha regalato alla neo centenaria una targa da parte del comune. “Un secolo di vita vissuto con valori, sacrificio e dedizione, che rappresenta una preziosa memoria per tutta la nostra comunità. A nome dell’Amministrazione Comunale, abbiamo voluto esprimere la nostra gratitudine e il nostro affetto per questo importante compleanno. Auguri di cuore, signora Rosa.” ha detto Sabino, presente alla festa.