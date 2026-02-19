Sigfrido Ranucci a Quarto: prima e unica tappa campana del tour teatrale “Diario di un trapezista”

QUARTO – Il giornalismo d’inchiesta sale sul palcoscenico. Il 20 febbraio 2026, il Cinema Teatro Corona di Quarto ospita l’atteso spettacolo di Sigfrido Ranucci, “Diario di un trapezista”. Si tratta dell’unica data prevista finora in Campania, un evento di grande rilievo per il territorio flegreo e per l’intera Campania. Dopo il successo del libro “La Scelta”, Ranucci porta in teatro un monologo potente e intimo: il “trapezista” è il giornalista che si muove in equilibrio sopra il vuoto, senza rete, tra querele temerarie, minacce e la responsabilità di raccontare fatti che spesso il potere vorrebbe mantenere nell’ombra. Al centro della serata, il racconto delle “verità” faticose: quelle scoperte in decenni di carriera in prima linea a “Report” e quelle personali, fatte di scelte coraggiose e solitarie. “Ospitare Sigfrido Ranucci a Quarto è un segnale forte per la nostra comunità – sottolineano gli organizzatori della serata – In un territorio che conosce bene il valore della legalità e della trasparenza, ascoltare dal vivo chi ha fatto della ricerca della verità la propria missione di vita è un’opportunità di crescita civile per tutti.” Lo spettacolo non è solo un resoconto giornalistico, ma un atto d’amore verso la libertà di stampa, arricchito da aneddoti inediti e riflessioni sul ruolo del giornalismo.