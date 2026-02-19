Maxi vincita online: oltre 229mila euro a un 50enne lavoratore part-time di Mondragone

MONDRAGONE – Una settimana particolarmente fortunata per il territorio campano, dove un uomo di 50 anni, residente a Mondragone, ha centrato una vincita da oltre 229mila euro giocando online. La somma è stata vinta venerdì scorso su 888casino grazie a una slot dal titolo The Goonies Megaways Quest For Treasure Jackpot King, lanciata in Italia solo pochi giorni prima. Il protagonista della vincita è un lavoratore part-time, sposato e padre di due figli, grande appassionato di calcio e tifoso del Napoli, che da ragazzo ha anche militato nella squadra locale della Mondragolese. La giocata vincente è arrivata in un momento piuttosto insolito: l’uomo si trovava sul divano di casa, con il computer acceso, e si era addormentato più volte; al terzo risveglio ha effettuato una puntata minima, da appena 10 centesimi, che gli ha permesso di centrare il jackpot. «Ho avvisato subito mia moglie – ha raccontato – e per entrambi è stato difficile credere a quello che era appena successo». La vincita verrà utilizzata per l’acquisto di una seconda casa destinata alla famiglia.