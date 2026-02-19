America’s Cup e porto di Pozzuoli: visita dell’Ammiraglio Giuseppe Aulicino

POZZUOLI – Nella giornata di oggi il Circondario Marittimo di Pozzuoli ha ricevuto in visita istituzionale il Direttore Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore (CP) Giuseppe Aulicino. La visita ha avuto inizio con un momento di confronto presso l’Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno, dove il Direttore Marittimo – accompagnato dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli T.V. (CP) Agostino Galati – ha incontrato il personale e ha effettuato una verifica conoscitiva delle infrastrutture dell’Ufficio, nell’ottica di un costante monitoraggio delle condizioni logistiche e operative a supporto dei compiti istituzionali della Guardia Costiera.

Successivamente, presso il Comune di Pozzuoli, si è svolto un incontro con il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, durante il quale sono stati affrontati, principalmente, temi legati alla portualità puteolana e flegrea, con particolare attenzione allo sviluppo dei servizi portuali e alla valorizzazione del sistema marittimo locale, nonché alle prospettive e agli aspetti organizzativi e di sicurezza connessi alla “38th America’s Cup Louis Vuitton”, che si svolgerà nel golfo di Napoli, evento di rilievo internazionale destinato a richiamare un significativo afflusso di pubblico e un intenso traffico marittimo. A seguire, il Direttore Marittimo ha incontrato il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e i titolari degli Uffici minori dipendenti di Castel Volturno, Mondragone, Baia e Monte di Procida, per un punto di situazione sulle attività in corso, sulle esigenze operative e sulle priorità territoriali. Al termine della visita, il Direttore Marittimo ha voluto lasciare un pensiero sul Libro d’Onore dell’Ufficio, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutto il personale per lo spirito di servizio e la dedizione dimostrati nel tempo, nonché per la passione e l’attaccamento al Corpo che si riflettono nel lavoro di ogni giorno.