QUARTO – Dovrà rispondere di evasione Vincenzo Birra, 59enne di Pianura sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione di via Torricelli. Durante un controllo di routine i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli lo hanno trovato in strada. Non aveva alcuna autorizzazione e così è finito in manette. Sarà sottoposto nuovamente ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Birra fu arrestato nella notte del 30 maggio scorso per rapina impropria, dopo che i carabinieri della Tenenza di Quarto lo avevano notato di notte a bordo di un furgone nel cui cassone c’era materiale edile rubato poco prima in un cantiere nelle vicinanze. Sorpreso dai militari, si diede alla fuga facendo in modo che il carico cadesse in strada e ostacolasse gli inseguitori. Dopo aver abbandonato il mezzo, raggiunse la sua abitazione dove fu arrestato.