QUARTO – Convocato a Quarto l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno. L’Assemblea si terrà giovedì alle 9.30, a porte aperte e in diretta streaming, nell’aula consiliare “Peppino Impastato” in piazzale Europa. Numerosi i punti all’ordine del giorno: riconoscimento dei debiti fuori bilancio, approvazione del regolamento comunale per la disciplina di installazione e gestione dei dehors, mozioni presentate dalle forze di opposizione aventi ad oggetto la bollettazione della Tari e i provvedimenti di urgenza da assumere, in seguito al crollo del cinema Santa Maria, per ridurre ed eliminare problematiche relative agli alloggi dei cittadini sfollati, nonché ai danni e disagi causati ai commercianti, automobilisti e pedoni.