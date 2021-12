POZZUOLI – Via all’intervento di demolizione in via Napoli, a Pozzuoli, disposto alla fine dello scorso novembre. «Sono iniziati i lavori di abbattimento del bar e stabilimento balneare La Veronica in via Napoli. Era un’opera abusiva e c’è stato un lungo contenzioso, ma alla fine abbiamo avuto la meglio: è stata riaffermata la legalità. Libereremo quel tratto di lungomare e verificheremo man mano, così come deciso con delibera di giunta, se ci sono altri abusi sui quali intervenire». Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia in riferimento all’intervento in atto sul lungomare. Sull’ex Lido del Pino, ovvero su suolo demaniale, erano stati costruiti abusivamente pedane e un intero manufatto che emergeva oltre il livello della strada impedendo la vista mare. C’è stata una vera e propria battaglia amministrativa con sentenze a vari livello di giudizio, che alla fine hanno dato ragione all’amministrazione comunale. Da qui l’abbattimento in corso d’opera.