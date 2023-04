QUARTO/ Dall’assemblea provinciale del PD il sostegno a Sabino: “Stateci vicino”

QUARTO – Si è tenuta nella sala del Teatro Il Piccolo a Fuorigrotta, l’Assemblea provinciale del PD. Presente il pres. del Pd metropolitano, Francesco Dinacci, dal segretario provinciale Giuseppe Annunziata ed in platea esponenti regionali e comunali del Partito Democratico. Annunziata si è espresso su temi importanti di carattere nazionale come l’Autonomia differenziata annunciando un evento nazionale alla presenza del segretario Elly Schlein. Altro tema, il lavoro e il reddito di cittadinanza.

IL CAMBIAMENTO – Ad un passo dal voto il segretario si è pronunciato sulla presenza massiva del PD al fianco dei propri candidati: “La presenza del Pd ha sottolineato Annunziata, è una presenza forte e sarà sempre a sostegno dei candidati a sindaco nei comuni al voto. Non vi lasceremo soli”. Chiamato a rappresentare l’immagine del centro sinistra progressista e democratico, il sindaco in carica del comune di Quarto, nonché candidato a sindaco, Antonio Sabino: “La città di Quarto deve rimanere in mani sicure perche dall’altra parte c’è voglia di mettere le mani sulla città e davanti ad una risposta politica chiara e precisa che abbiamo dato, abbiamo detto NO a chi voleva inserirsi nella nostra coalizione. Vogliamo avere le mani pulite come abbiamo sempre fatto e lavoriamo giorno per giorno e casa per casa raccontando non con le parole, ma raccontando quello che già abbiamo fatto in questi anni di governo cittadino. Se abbiamo cambiato Quarto una volta, possiamo continuare a cambiarla. Alla comunità democratica chiedo: stateci vicino. Vogliamo dare l’idea che Quarto è cambiata e speriamo che la città veda veramente il cambio di passo che è stato fatto in 5 anni.”