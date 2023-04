Si spara ancora a Pozzuoli: colpi di pistola contro un’auto durante un tentativo di furto

POZZUOLI – Due o più colpi di pistola sparati contro un’auto in corsa durante quello che sarebbe un tentativo di rapina. Il secondo in appena 24 ore a Pozzuoli. E’ quanto accaduto intorno alle 17 di oggi in via Antiniana, nel quartiere di Agnano-Pisciarelli dove nel mirino di due rapinatori a bordo di una utilitaria è finito un automobilista di 24 anni, incensurato.

GLI SPARI – Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida della sua Ford Puma quando è stato affiancato dai due che hanno poi fatto fuoco colpendo l’auto a una ruota e alla parte posteriore del finestrino, sul lato sinistro. Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. Illeso il 24enne, mentre i malviventi si sono dati alla fuga.