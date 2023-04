POZZUOLI/ Assalto armato alla IP, è caccia ai due rapinatori. Sta bene il benzinaio ferito

POZZUOLI – Chiaro accento napoletano, uno di corporatura robusta, l’altro magro. Tracciati gli identikit, è caccia ai due rapinatori che ieri hanno assaltato il distributore IP di via Campi Flegrei ferendo con due colpi di pistola il 23enne figlio del titolare. A terra, accanto alle colonnine, gli uomini della Polizia Scientifica hanno rinvenuto due bossoli e un’ogiva di piccolo calibro. Colpi che hanno ferito all’addome e alla gamba destra il giovane che, insieme al padre, aveva reagito ai rapinatori.

LA RAPINA – Indagano i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli -diretti dal vicequestore Ludovica Carpino- insieme ai colleghi della Squadra Mobile di Napoli. Ricostruiti anche gli attimi che hanno preceduto il tentativo di rapina e la colluttazione tra rapinatori e vittime. Giunti in sella a uno scooter SH scuro, ad un certo punto uno dei due ha esclamato: “Mi fai dieci euro di diesel?”, poi appena il 23enne ha terminato di fare rifornimento gli ha puntato contro la pistola esclamando “Adesso dammi pure il resto, voglio tutto quello che tieni”. A quel punto il giovane benzinaio dopo aver visto estrarre la pistola non ha esitato a reagire, colpendo a più riprese il rapinatore. Una volta sbalzato dal mezzo, il malvivente ha esploso un primo colpo di pistola che però non ha fermato la reazione di padre e figlio. Quest’ultimo, nonostante fosse ferito, ha anche cercato di rincorrerlo prima di essere nuovamente colpito.

IL PRECEDENTE – Attimi di terrore andati in scena davanti agli occhi terrorizzati e tra le urla di passanti e automobilisti che in quel momento si trovavano nel traffico. Dopo gli spari, i due rapinatori si sono dati alla fuga lungo via Campi Flegrei in direzione piazza Capomazza. Quella di ieri è la seconda rapina ai danni della Ip: il 22 febbraio dello scorso anno fu proprio il titolare a mettere in fuga un rapinatore armato.