Concorso “Senato Ambiente”: primo premio agli studenti dell’Istituto Tassinari di Pozzuoli

POZZUOLI – C’è anche l’ISIS “Guido Tassinari” di Pozzuoli tra le scuole che hanno conquistato il primo premio ex aequo della terza edizione del concorso “Senato Ambiente”, il più recente dei progetti di “Cittadinanza e Costituzione” scaturiti dalla collaborazione fra il Senato della Repubblica e il Ministero dell’Istruzione e del Merito e inaugurato nell’anno scolastico 2019-2020. “Tuteli-Amo il mare: indagine conoscitiva sulla pesca di frodo dei datteri di mare e sul relativo danno ambientale” è il progetto a cura della classe 3B -Indirizzo chimico, materiali e biotecnologie, proclamato vincitore del primo premio insieme ad altri 11. Il concorso, volto a far cogliere ai giovani l’importanza dei valori della tutela e della sostenibilità ambientale, nell’anno scolastico 2022-2023 ha visto la partecipazione di 75 schemi di indagine conoscitiva presentati – da Istituti scolastici di tutta Italia – alla Commissione mista Senato-Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’INIZIATIVA – Dei 31 progetti che hanno superato la prima selezione, solo uno non è giunto a conclusione; le 30 indagini realizzate hanno dimostrato, rispetto alle edizioni precedenti del concorso, un sempre più elevato grado di impegno, coinvolgimento, approfondimento e sviluppo. Varie e originali anche le questioni di natura ambientale e civica analizzate, particolarmente sentite dagli studenti, che hanno intrapreso nel loro territorio un intenso percorso di acquisizione di strategie e strumenti per l’esercizio di una cittadinanza consapevole. Gli studenti delle classi che hanno compiuto tutte le attività richieste dal bando, consegnando il documento finale dell’indagine conoscitiva e il video prodotto a conclusione del progetto, si vedranno riconosciuto il lavoro svolto – anche se non vincitori – ai fini dell’inquadramento nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I progetti premiati dalla Commissione di valutazione per il concorso “Senato Ambiente” 2023-2023, al termine di un lungo percorso, sono stati particolarmente apprezzati per la capacità che gli studenti, attentamente indirizzati dai docenti, hanno dimostrato nel comprendere i metodi e gli strumenti conoscitivi e ispettivi di cui il Senato della Repubblica dispone per approfondire le materie su cui è chiamato a deliberare o per esercitare le funzioni di indirizzo e controllo che gli sono proprie.