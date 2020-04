QUARTO – C’è un nuovo caso di positività al Covid in città. Sale dunque a 13 il numero di persone contagiate a Quarto, compreso un dipendente comunale che però è residente nella vicina Pozzuoli.

BUONE NOTIZIE – Tra chi ha contratto il virus, alcuni sono via di guarigione, ma manca ancora l’ufficialità che verrà fornita soltanto dopo il doppio tampone da effettuare a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, così come prevede il protocollo. «Vi assicuro che sono già state attivate tutte le misure per ricostruire il link epidemiologico – ha ribadito il sindaco Antonio Sabino – e le altre persone che hanno avuto contatti diretti con il contagiato sono state messe in isolamento».