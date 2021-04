QUARTO – Registrato un caso di Covid nella scuola dell’Infanzia “Compagna” di Quarto. Le attività didattiche in presenza per tutti i bambini e i docenti della classe interessata sono state sospese a partire da questa mattina. Attivata anche la didattica a distanza. Verrà inoltre effettuato un intervento di sanificazione dell’aula, come previsto da protocollo, prima della ripresa delle attività in presenza. A comunicarlo con un avviso, rivolto alle famiglie dei bambini e ai docenti, è il dirigente scolastico. «Si raccomanda alle famiglie e ai docenti in indirizzo, di mettersi in contatto con i propri Pediatri di Libera Scelta (PdLS) o Medici di Medicina Generale (MMG) del SSN, onde poter proseguire la vigilanza sanitaria prevista e di osservare le indicazioni vincolanti, contenute nel Rapporto ISS 58/2020 pubblicato sul sito della scuola. Il Dipartimento di Prevenzione del Distretto 38 della ASL Napoli 2 Nord così come previsto, è stato ufficialmente informato da questa Istituzione scolastica via pec, peo e telefonicamente, e ha disposto per gli interessati la quarantena obbligatoria che avrà la durata di 14 giorni», si legge nell’avviso. Sarà il Dipartimento di Prevenzione del Distretto 38 dell’Asl Napoli 2 Nord a comunicare la fine della quarantena ai pediatri e ai medici di medicina generale dei soggetti interessati.