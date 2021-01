QUARTO – La proposta arriverà nelle prossime ore sulla scrivania del sindaco di Quarto, Antonio Sabino, corredata da almeno 100 firme. L’idea lanciata da Antonio Granato, ex consigliere comunale del Pd, è cambiare il nome da Piazzale Europa a Piazza/Piazzale Diego Armando Maradona. «A seguito dell’importante inaugurazione della nuova opera di Jorit raffigurante il volto di Diego Armando Maradona, si sono diffusi sui social e nei media le immagini del nostro amato comune, troppo spesso in passato, attenzionato dagli stessi media, solo per la cronaca nera – si legge nel testo che accompagna la petizione – La forza di valorizzazione sociale e ambientale che l’opera di un importante street art di fama internazionale, figlio anch’egli di questa città, può dare al nostro territorio, non va sottovalutata ma sostenuta».

LA PROPOSTA – «Considerato quanto l’intera comunità quartese abbia a cuore le sorti e le vicissitudini dei giocatori del calcio Napoli che hanno lasciato un segno nelle menti e nei cuori, come dimostra il fatto che la stessa piazza ospiti la presenza di un’altra opera di Jorit di pochi anni fa, raffigurante il record man di presenze in maglia azzurra Marek Hamsik e considerata la forza evocativa del nome di Diego Armando Maradona – si legge ancora nella petizione indirizzata al primo cittadino di Quarto – si propone di cambiare il nome da Piazzale Europa a Piazza/Piazzale Diego Armando Maradona».