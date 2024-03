QUARTO/ Aveva occupato un’aiuola pubblica per fare un recinto ai suoi 4 cani: denunciato

QUARTO – Nel pomeriggio di oggi, su segnalazione telefonica, gli agenti della Polizia Municipale di Quarto si sono recati al civico numero cinque di via De Gasperi dove un residente di 39 anni si stava recintando una porzione di aiuola pubblica per dedicarla ai suoi quattro cani. L’uomo, prontamente fermato dai caschi bianchi, è stato denunciato per invasione di terreni mentre l’area di cui si stava impossessando è stata sottoposta a sequestro penale. Inoltre, durante le operazioni, sono stati sgomberati 8 box comunali occupati sine titulo con la contestazione di circa 80mila euro per canone occupazione,