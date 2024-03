CALCIO/ Il Rione Terra Juniores stravince il campionato con numeri da record

POZZUOLI – Diciannove vittorie su ventuno partite giocate, zero sconfitte, miglior attacco del campionato con ottantaquattro gol realizzati e miglior difesa con appena diciassette subiti. Sono i numeri da record della juniores del Rione Terra che ieri si è aggiudicata il campionato di categoria con un turno d’anticipo stravincendo l’ennesima partita per 10-1 in trasferta a Marano.

LA VITTORIA – Un percorso strepitoso della società del presidente Sergio Di Bonito, che ha primeggiato per tutto il campionato senza mai dare spazio alle rivali. Una vittoria partita da lontano, dall’estate, quando Di Bonito ha messo nelle condizioni il Ds della juniores Luigi Testa di allestire una squadra da vertice, dando la direzione tecnica a mister Giaccio. Il Rione Terra ora è atteso dai playoff regionali, apripista per le finalissime nazionali che consegneranno il titolo di Campione d’Italia alla squadra vincitrice.