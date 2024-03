POZZUOLI/ Vandali in azione: danni sul lungomare di via Napoli e nel Tempio di Serapide

POZZUOLI – Vandali in azione a Pozzuoli. Dopo il danneggiamento della fontana a “Piazza del Ricordo”, nei giorni scorsi è stato nuovamente danneggiato l’eco-compattatore e sono stati manomessi e danneggiati gli impianti di irrigazione sul lungomare “Sandro Pertini”, a Via Napoli, e nei giardinetti del Tempio di Serapide. I vari episodi sono oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori degli atti vandalici.