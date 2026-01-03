QUARTO/ Alla scoperta delle meraviglie della “Villa del Torchio”

QUARTO – Il 2026 a Quarto inizia con una visita guidata alla “Villa del Torchio”. Domenica 4 gennaio, alle ore 16:00, il Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei illustrerà ai visitatori la storia del sito, mettendo in evidenza gli aspetti che rendono unico il contesto archeologico di età romana, portato alla luce nel 2006. La villa rustica, assimilabile ad una moderna fattoria, è una delle strutture con funzione produttiva che ben si conserva nei Campi Flegrei. L’edificio presenta un impianto quadrangolare, preceduto da un cortile con portico su pilastri. Sorta presumibilmente negli ultimi anni del II sec. a. C., presenta varie fasi costruttive e successive modifiche, che testimoniano una continuità di vita fino al IV-V sec. d. C. Il rinvenimento in alcuni ambienti della villa di un torcularium e di una cella vinaria, consente di ipotizzare che l’edificio fosse un centro di produzione di vino. Nella villa è stato ritrovato, anche, un forno che permetteva la produzione di pane e focacce. La passeggiata archeologica, autorizzata dal Comune di Quarto e dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, è gratuita per tutti i visitatori.