Dopo il concerto a piazza del Plebiscito, Elodie ha scelto Pozzuoli per festeggiare il 2026

POZZUOLI – Hanno fatto il giro della rete le immagini di Elodie mentre festeggiava l’arrivo del 2026 dopo il concerto di piazza del Plebiscito. La famosa e bella cantante, insieme agli amici, ha scelto la città di Pozzuoli per la lunga notte di San Silvestro. Location d’eccezione è stata la discoteca “Paradiso” (ex Havana club) di via Fascione. Elodie ha ballato e cantato, prestandosi a molte foto e selfie, fino all’alba. «Elodie è stata molto di compagnia, abbiamo trascorso una fantastica serata grazie alla sua presenza» ha detto il titolare della discoteca, che si è fatto immortalare in un selfie con la bella cantante.