POZZUOLI/ Da Pastore & C. appello al sindaco Manzoni «La città merita risposte serie»

POZZUOLI – «Chi ha lavorato bene merita di essere salvaguardato e riconfermato» È l’appello che lancia il gruppo “Pozzuoli al Centro” alla vigilia della riunione prevista per domani pomeriggio a Pozzuoli a cui parteciperanno le forze politiche che andranno a comporre la nuova maggioranza Manzoni. Il gruppo, rappresentato da Gennaro Pastore, nega frizioni con il sindaco «Nessuna porta sbattuta da parte nostra durante l’ultima riunione, ognuno ha espresso il proprio pensiero. La città in questo momento merita risposte serie». Nessun accenno alla nomina a vice sindaco di Gennaro Andreozzi, nome dato in anteprima dal nostro giornale che ha dato vita a una lunga serie di polemiche. Le forze che andranno a comporre la nuova maggioranza chiedono a Manzoni di adottare un metodo serio che vada oltre i numeri.

LE DELEGHE – Intanto per domani è attesa una nuova e delicata riunione a cui parteciperanno il PD, Pozzuoli al Centro, Avanti (la nuova compagine politica di Cossiga e Pisano), Europa Verde e Italia Viva (con il solo Russo). Per quanto concerne i nomi in lizza per entrare in Giunta ci sono cinque riconfermati e due new entry. Escono Monica Barbieri e Vittorio Festa.